Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesi' kapsamında, Edirne'nin Keşan ilçesinde 41 üreticiye 64 kilogram yüzde 75 bakanlık destekli yerli hibrit ayçiçeği toğunu dağıtılırken, üretici Saniye Yıldırım, tohumun da yerlisini istediklerini söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katıldığı tohum dağıtım töreninde, tohum alan üreticilerden Saniye Yıldırım, verilen desteklerin kadın girişimciler adına önemli olduğunu belirterek, 'Çocukluktan beri üretimle uğraşıyorum.

Tohumda da her şeyin yerlisi, sağlıklısı olsun istiyoruz. Ata tohumlarını gelecek nesillere bırakalım' dedi.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse ise proje kapsamında Edirne genelinde 270 üreticiye 12 bin dekara ekilmek üzere 4 bin 250 kilogram yerli ayçiçeği tohumu dağıtıldığını bildirdi.

Köse, 'Projenin toplam bedeli 2 milyon 592 bin 500 lira olup, yüzde 75'i bakanlığımız bütçesinden hibe olarak, yüzde 25'i çiftçi katkısı olarak karşılanmıştır. Bu kapsamda bugün Keşan ilçemizde ise 41 üreticimize 640 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Projemiz ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş bölgemiz şartlarına uygun, adaptasyon kabiliyeti yüksek, orabanş (canavar otu) ve mildiyö (köse) hastalığına karşı yüksek toleranslı SUN 2259 CL çeşidinin temini yapılmıştır. Proje sonucunda yaklaşık 3 bin ton üretimin gerçekleşmesi beklenmektedir' ifadelerini kullandı.

'Kadın üreticilerimizin artması önemli'

Vali Sezer ise bölgede 2 yıldır kuraklık yaşanması nedeniyle bazı bölgelerde verimin dekar başına 80 ile 100 kilogram aralığında olduğunu belirtti. Sezer, 'Sulanan alanlarda bunun 300-400 kilograma ulaştığı bir ildeyiz. Suyun her şey olduğu ve ürün desenlenmesinin de sunabilir arazilere göre, kuraklığa göre çeşitlendirmesi gerektiği, tohumların hangi alanda olursa olsun yine kuraklığa dayanıklı ve bölge iklim şartlarına dayanıklı tohumlar olması çok önemli. Ayçiçeği bizim için önemli. 2023 yılında üretimde Türkiye birincisiydik. Son 2 yılda kuraklığa bağlı olarak düşüş yaşıyoruz. İnşallah bu sene alınan tedbirlerle beraber ayçiçeğinde istediğimiz oranları yakalayacağımızı ümit ediyorum. Çünkü DSİ önemli projeleri yoluna koymuş durumda. Köylerde nüfusun barınması ve üretimle beraber ülkemize katkı sunması açısından kadınlarımıza çok önem veriyoruz. Özellikle kadın üreticilerimizin artması önemli. Çünkü kadınlar köylerde yer almadığı sürece erkekleri de tutamıyoruz. Edirne nispeten bunu aşmış durumda. Köyde yaşayan nüfusumuz neredeyse yüzde 25 civarında. Bunu da arttırmamız gerekiyor' diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yerli hibrit tohumlar üreticilere dağıtıldı. Programa, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ile üreticiler de katıldı.