Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart’ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 5’inci günde de devam ediyor.

Olay, 15 Mart sabahı saat 08.07’de meydana geldi. Eceabat ilçesi Büyük Kemikli Burnu mevkiinden lastik botla denize açılan ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Semadirek Adası’na geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin botu karadan 8 mil açıkta poyraz fırtınasının etkisiyle alabora olup battı. Bottaki 2 göçmen kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başararak durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda hava, deniz ve kara aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ve şahısların kendi imkanları sonucunda toplam 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 7’si çocuk olmak üzere toplamda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale Valiliği tarafından arama kurtarma çalışmalarının 5’inci günde de devam ettiği belirtilen yazılı açıklamada, “Eceabat-Gökçeada açıklarında alabora olan bottaki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde; AFAD, Jandarma, Polis, Sağlık, Liman Başkanlığı teşkilatları iş birliğinde devam etmektedir” denildi.