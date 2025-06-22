Gram altının alış fiyatı 4308,01 TL, satış fiyatı ise 4356,83 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın için alış fiyatı 3937,99 TL, satış fiyatı ise 4141,61 TL olarak belirlenirken, 14 ayar altının alış fiyatı 2364,61 TL, satış fiyatı ise 3323,47 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın, Bursa'da 7057 TL’den alınırken, 7107 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 6936 TL, satış fiyatı ise 6999 TL oldu.

Yarım altın 14115 TL’den alınırken, satış fiyatı 14214 TL olarak açıklandı. Tam altının alış fiyatı ise 28143 TL, satış fiyatı ise 28298 TL olarak listelendi.