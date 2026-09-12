Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 80,12 TL’ye, Ankara’da 81,25 TL’ye, Bursa'da 81,26 TL'ye, İzmir’de ise 81,52 TL’ye çıktı. Doğu illerinde ise litre fiyatı 82,88 TL seviyesine kadar yükseldi,

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinde yaşanan aksamalar ve petrol sevkiyatındaki düşüş, küresel petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Son zamla birlikte benzinin litre fiyatı 80 TL sınırını aşmış oldu.

Eylül ayında akaryakıta peş peşe zamlar geldi. 4 Eylül’de benzinin litre fiyatına 2,57 TL, motorine ise yaklaşık 7,79 TL artış yapılmıştı. 12 Eylül’de benzine gelen 3,20 TL’lik yeni zamla birlikte sürücülerin akaryakıt maliyeti bir kez daha yükseldi.