Bursa'da altın fiyatları güne yükselişle başladı. Kapalı Çarşı'ya göre gram altın satış fiyatı 2920.60 TL olarak belirlendi. Ons altın ise 2628.60 dolardan işlem görüyor.

Diğer altın türlerinde ise güncel fiyatlar şu şekilde: 22 ayar altın 2668.80 TL, 14 ayar altın ise 1583.57 TL seviyelerinde alıcı buluyor. Çeyrek altın 4784 TL, eski çeyrek altın 4719 TL, yarım altın 9539 TL ve tam altın ise 19077 TL olarak kaydedildi.

Altın fiyatlarında gün içinde yaşanan artışlar şöyle: Gram altın %0.18, ons altın %0.25, 22 ayar altın %0.17, 14 ayar altın %0.14, çeyrek altın %0.17, eski çeyrek altın %0.17, yarım altın %0.18 ve tam altın %0.17 oranında değer kazandı.