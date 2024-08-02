İçişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 'Siberağ' operasyonlarının üçüncüsü 23 ilde düzenlendi. Siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - 23 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet (7258 sayılı)" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-3” operasyonlarında haklarında farklı süreli hapis cezalarından aranma kaydı bulunan 68 şüpheli yakalandı

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğini duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1819236281840247172