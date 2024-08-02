Resmi Gazete'nin 2 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan ve yürürlüğe giren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, emeklilere önemli bir iyileştirme getiriyor. Yeni düzenleme ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, yurt dışı çıkış harcı 150 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.

Vergi paketi, 28 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Kanun kapsamında, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kamu idareleri ile bağlı döner sermaye işletmeleri tarafından mahkeme kararları ve icra dairelerinin ödeme veya icra emirleri üzerine yapılacak ödemelerde "Borcu yoktur" belgesi talep edilebilecek. Bu yetki, Hazine ve Maliye Bakanı'na verilmiş durumda.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre teknogirişim şirketleri tarafından bedelsiz veya indirimli olarak verilen pay senetlerinin, verildiği tarihteki rayiç değerinin o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden muaf tutulacak.

Yeni düzenleme, mükelleflerin günlük hasılatlarının ortalaması alınarak aylık ve yıllık hasılatlarının tespit edilmesini öngörüyor. Bu hasılat tutarları ile beyan edilen tutarlar karşılaştırılacak ve aradaki farkın yüzde 20'yi aşması durumunda mükellefler, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde izaha davet edilecek. Bu uygulama, vergi uyumunu artırmayı amaçlıyor.