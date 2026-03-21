Korkunç olay, 19 Mart gecesi Sıddık Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre Canbay ve beraberindekiler, Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içinde beklediği sırada, çakarlı olduğu iddia edilen lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

GENÇ FUTBOLCU SALDIRIDA CAN VERDİ

Silahlı saldırıda ağır yaralanan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Kundakçı’nın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ARACILIK YAPMAK İSTEMİŞ

Hayatını kaybeden gencin babası Cemil Kundakçı, oğlunun olayla ilgisi olmadığını belirterek, saldırının arabuluculuk amacıyla yapılan buluşma sırasında gerçekleştiğini ifade etti. Baba Kundakçı, zanlıların yakalanması için yetkililerden destek istedi.

“ZANLILARIN YAKALANMASINI İSTİYORUZ”

Acılı baba açıklamasında şöyle konuştu:

“Oğlum 21 yaşındaydı, Kars 36 Spor'da futbol oynuyordu. Birkaç ay önce oraya gitmişti. Bayram izni için buraya gelmişti. Tatil için gelmişti. Arkadaşları arabuluculuk yapması için çağırmış. ‘Aleyna ablan seni dinler' diyerek ricada bulunmuşlar. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Ümraniye'deki bir müzik stüdyosuna gidiyorlar. Arabada bekledikleri sırada iki araç geliyor. Araçlardan birinin çakarlı olduğu kesin. Çıkan tartışma sonucunda silahlar patlıyor ve oğlum vuruluyor. Olayı gerçekleştiren kişinin deniz yoluyla yurt dışına kaçtığını duyduk. Yetkililerden yardım istiyorum. Zanlıların yakalanmasını istiyoruz.”

RAPÇİ CANBAY: SALDIRIYI ALEYNA BİLİYORDU

Soruşturma çerçevesinde şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Emniyette tanık olarak ifade veren rapçi Vahap Canbay’ın, saldırının Kalaycıoğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olabileceğini iddia ettiği öğrenildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İÇİN EK GÖZALTI

Bu gelişme üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kalaycıoğlu’nun gözaltı süresinin uzatılması için talepte bulundu.

Kalaycıoğlu’nun 1 gün daha gözaltında kalacağı öğrenildi.