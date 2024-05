Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dün Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borç durumunu kamuoyuyla paylaştı. Bozbey, belediyenin şu ana kadar tespit edilen borcunu 25 milyar lira olarak açıkladı.

Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise iddialara cevap vermek amacıyla AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Davut Gürkan, Bozbey'i eleştirerek, "Biz sayın Başkanı çok iyi tanıyoruz önceki belediye döneminden, ama şimdi onu tüm Türkiye tanımaya başladı. Bozbey daha başkanlığının birinci ayında icraatlarıyla Bursa’nın adını ve itibarını karaladı" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan açıklamasında “Bu gençler hiç mi çalışmayacak diyerek geri adım atar hale geldi. 4 Mayıs Cumartesi günü toplanan toplantıda ortaya çıktı. Aynı gün makamında kabul etti. Gerçeği olmayan bir beyanda bulunmaya gerek yoktu. Furkan Bozbey’e şirket mallarının rehin ve ipotek kabul edilmesi ve satılmasına kadar bütün yetkiler kendisine verilmişken kamuoyuna gerçek olmayan bir beyan kullanmak bir belediye başkanına yakışmıyor diye düşünüyorum. Daire Başkanı olarak atadığınız Sezen Uğurlu’nun atamasından ne zaman vazgeçeceksiniz? Biz kamuoyu olarak merak ediyoruz. 20 yıllık belediye başkanlığı yapan birisinden kamuoyu bilgilendirmesi istenmesi en doğal hakkımızdır. Hem kendisinin hem de eşinin almış olduğu vakfın mal beyanlarını biz bekliyoruz. Dün Sayın Bozbey telaş içinde açıklama yaptı ama bunun suçluluk psikolojisiyle olduğunu hepimiz biliyoruz. Şunları belirtmekte fayda var. Seçim sonuçları belli olduktan sonra mecliste büyük çoğunluk bize verildi. Kontrol görevimiz olduğu, icraatları denetlemekle alakalı bir görevimiz var. İlk beyanatımızda dedik ki Büyükşehir’in faydasına olan her durumu destekleyeceğiz. Su indirimi sözü vardı. Hemşerilerimizin faydası olacağını düşünüp destek verdik. Biz olmasak meclisten geçirebilir mi? Hayır. Temelini atmış olduğumuz Atatürk Spor Salonu’nun durdurulması haberini okuduk. Katı Atık Entegre Tesisi projesini iptal etmişler. Bu vizyon projeydi aslında. Siz vatandaşa söz vermiş olduğunuz Hamitler Çöp Tesisi’ni kapatabilmeniz için buraya ihtiyacınız olacak. Yapılan yatırımlarla alakalı 25 milyarla bahsedildi. Alt başlıklarda kullanılan her madde 25 milyardan daha fazladır aslında. Sadece bugün 19 km metro yapmaya kalksanız 600 milyon dolar. 110 km yapmaya kalksanız 55 milyar civarında. Bahsetmiş olduğu yatırımlar Ak belediyecilikte ortada. Kreşleri yapmamak için bahaneler aramaya daha 1. Aydan bahanelere gerek yok diye düşünüyorum. Belediye meclislerinde her yıl bütçe görüşmeleri olur. Her yıl belediyelerin ne kadar borç alacağı varsa müzakere edilir. Bu vaatlerin takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bursa’da 720 bin emekli var. Her emekliye 2 bin TL yardım yapacağını söylemişti. Her ay 1 milyar 400 milyon tutar. Ya emekli sayısı ile kandırdılar ya da Bursa’daki emekli sayısını öğrenmek için SGK kurumunu aramadılar. Vaat verirken dikkatli olmak lazım, 5 yıl içinde bunların gerçekleşip gerçekleşmediğini göreceğiz. Bu vaatlerin gerçekleştirilemeyeceğini nereden öngörüyoruz. 20 yıldır kendi yönettikleri Nilüfer’de maaşların ödenmediğinden biliyoruz. Her ay 2 kilometre metro, her ay 700 bin emekliye 2 bin lira yardım yapılacağını aklımız almıyor. Belediye meclislerinde her yıl bütçe görüşmeleri olur. Her yıl belediyenin ne kadar borcu ve alacağı varsa müzakere edilir, anlatılır, muhalefetin şerhi görüşülür. Bütün partili meclis üyeleri vardır. Bütün bilgi ve belgeler faaliyet raporları, müzakerelerde var. Belediye başkanlığını kazanan birisinin bütçesini bilmediği başkan adaylığı mı söz konusu, eğer böyleyse vay haline. Hiç bir belediye başkanı bütçesini bilmediği öngöremediği işlerde vaatlerde bulunamaz. Siz bu vaatleri bütçeye bakmadan söylediyseniz yanlış tarafta başladınız demektir. Hiç bir saklı gizlisi olmayan, buralar resmi kurumdur. Resmi beyana aykırı belge, bilgi olmaz. Bütçe faaliyetleri bu kadar ortadayken, başka beyanlarda bulunmak hoş olmasa gerek. Bunun başarısızlığa kılıf aramaya ilk aydan başlandığını düşünüyorum. Art niyet var. Bir belediye başkanı söylemişti. Yönetemeyeceğinizi düşünüyorsanız anahtarı kapının altına bırakın biz yönetiriz. “ ifadelerini kullandı.

Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “ Ben bu demokrasi yarışına katılan her bir vatandaşımıza saygı duyuyorum. 20 yıl hizmet ettim. Bu şehirde bundan sonra yapılacak her hizmetten en çok memnun olacak kişinin ben olacağını belirtmek istiyorum. 31 Mart akşamından itibaren meydana gelen gelişmeleri hayretle izliyorum. Dün yapmış olduğu açıklamada yalan ve iftirayla gündemi değiştirmeye çalışıyor. Her ay basın toplantısıyla açıklayacağını söyledi. Yaşanılanları ve dönemimde gerçekleştirdiklerimi açıkladım. Daha fazla çalışmamız gerekirdi de dedim. Ama her bir emeği geçen milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkürlerimi ilettim. Bu süreçte basın açıklaması gibi bir niyetim yoktu. 16 Nisan sabahı işimin başındaydım. Kıymetli Belediye Başkanı arkadaşlarımıza tebrik ziyaretinde bulundum. Dünkü basın açıklamasını izledikten sonra Bursa sevdalısı olarak yalanlarla boğmaya çalışan hiçbir anlayışa izin vermeyeceğim. Büyükşehir’in toplam borcu 25 milyar? Bu paralar nereye gitti? Gibi paylaşımlarla bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Mazbatasının kendisine geç verilmesiyle başlayan bu zat bu herhangi bir bilgiye sahip değil ya da çarpıtmak işine geliyor. Kendisi de itiraz etti sanırım unutuyor. Mazbatını geç aldığını söyleyen Bozbey, acaba 1 günlük gecikme Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde nasıl bir tahribat oluşturdu? Bütün arkadaşlarımız çarşamba ya da perşembe günü mazbatalarını aldılar. Kendisi de cuma günü aldı. Mazbatasını dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili başına aldığını söyleyen bu kişi herhalde bir belediye başkanının cumartesi pazarının veya bayram tatilinin olmadığının farkında değil. Seçim akşamı TIR’larla belediyeden evrak kaçırıldığımı söyleyen valiyi göreve çağıran mevcut başkanın daha sonra açıklamalarını kaldırdı. Tazminat ile işten çıkarılanlardan bahsetti. Yakın çalışma ekibinin mevcut dönemde çalışmasının uygun olmadığını düşünerek işlerine son verdim. Neden tazminattan rahatsız olur? Bu arkadaşlar fiilen görev yapan kişilerdir. Bankamatik memuru değillerdir. Hakettiklerinden fazlası diyorsanız açıklamak zorundasınız. Sanki gizli kapaklı işler yapılıyormuş algısı veriyorsa bunu açıklamalı. Yalın belediyecilik anlayışlı ilk ve tek belediyeyiz. Alinur Aktaş’ı eleştirebilirsiniz. Belediye, personel, araç açısından en başarılıyız. Ödüle layık görüldük. Hesap verilebilirliğe büyük önem verdik. Bu konulardan yüklenmek hiçbir şey kazandırmaz. Belediye Başkanı ilk mecliste bunun kararı aldı. Ak Partili arkadaşlarımız destek verdi. Batık bir belediyeden dem vurmaya çalışıyor. Mecliste Ak Partili arkadaşlarımız evet dedi. Ebeveynler için ücretsiz ulaşım vadetti. Neden ilk toplantıda bu kararı almadı? Bir ay geçti hala belediye bütçesine hakim değil. Sadece bilançolara bakarak bile hakim olabilir. Hiç şaşırmıyorum. Basın toplantısı boyunca milyon milyon değil, milyar milyar artıyor dedi. Göreve başladıktan bugüne kadar belediyenin bütün detaylarına teknik ekrandan mümkün. Bu iş bilmemezliktir. Mevcut başkanın kimyasını sosyal medyada yorumlar fena bozdu. Kamuoyunun algısını olumsuz yönde etkilemeye çalışan sizin nezdinizde paylaşıyorum. Toplam 47 milyar, 900 milyonluk bir bütçe öngörüldü. Besaş 46 milyon parayla devretti. Kasasında nasıl borç çıkıyor ben anlamıyorum. Burfaş’ın 73 milyon borcu var ama belediyeden 180 milyon alacağı var. Burulaş 2 milyon 755 bin gösterilmiş. Burulaş Büyükşehir tarafından destekleniyor. Büyükşehir’e verilen olarak gözüküyor. Şirketlerle alakalı olduğunu belirtmek istiyorum. Burulaş harici hiçbir sıkıntı olmadığını ve hepsinin kasasında para olduğunu ifade etmek istiyorum. 31 Mart akşamı ben bıraktım. Ondan sonraki işler sizin sürecinizle alakalı. 24 tane arıtma tesisiyle neler yaptığımız görüyorsunuz Belediyeyi devir aldığımda 1.37 olan borcun, bıraktığımda 0.44 katı olduğunu da tekrardan olduğunu ifade etmek istiyorum. Yapılan tamamen algı ve iftiradır. Bu tablo yeni hizmetlerin önüne engel olabilir mi? Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca BUSKİ ve tüm şirketlerimizde bizim dönemimizde planlanmış, satışa hazır gayrimenkul var.

RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Umarım mevcut başkanlık görevi süresi sonrası en az benimki kadar gerek bütçe gerekse ortaya koyulan hizmetler açısından gurur duyulacak bir tablo ortaya koyar. Bu adam gerçekten hakim değil. 45 bin lira geliri olan kişinin 20 bin lira borcu var diye düşünün. Ancak bu borç 20 aya yayılmış. Bu borçları 15 vadeye böldüğünde 1500 liralık borç düşer. Böyle bir bütçe bulmanız mümkün değil.

Belediyenin net borcu 1 milyar 590 milyon 948 bin liradır. BURULAŞ şirketi hariç diğer şirketlerde hiçbir sıkıntının olmadığını aksine kasalarında paranın bulunduğunu buradan ifade etmek istiyorum.

2048’lere kadar dayanan bir borç. 2018 yılında Nilüfer Belediye Başkanlığı’nı teslim ederken borcun neydi? Hadi çık açıklasana ya. Başkana buradan soruyorum. 20 yıllık belediye başkanı döneminde kentsel dönüşüm yaptın mı? Kentsel dönüşüm başka bir şeydir. Bu millet acilen senden kentsel dönüşüm bekliyor.

Mustafa Bozbey, Türkiye genelinde kendisine yapılan tepkilere yönelik algı çalışmasını fena kaçırmış. Sosyal yardımlarla alakalı kimin ne aldığını inceleyebiliriz. Bağış yapanlar belli. Bütün bilgiler var. Tüm bağışçıların ve müracaat sahipleriyle bu kazananların incelenebileceği işleyiş vardır. Ben Sayın Başkanıma, partili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle altını çizmek istediğimiz konu Mustafa Bozbey'in sosyal yardım ve burslarla ilgili sürekli olarak gerçek ihtiyaç sahibi söylemini kullanması bu söylem ile gerek Bursa'da sosyal yardım kazanan vatandaşlarımızı töhmet altında bırakıyor. Öğrenci burslarında KDV falan ödendiği yok. Bu Cumhurbaşkanlığı kararıyla belediyenin ve üç şirketin ortak olduğu Türkiye'nin en adil, en şeffaflıklarına göre öğrencilere burs sağlayan resmi bir kurumdur. Türkiye’nin gündemindeki liyakatli yeğeniniz mi hesapladı bunları? Bahsedilen 5 milyonluk fazla ödemeden ne bahsettiğini ben anlamadım. Niçin bunları kamuoyuyla paylaşmıyorsun? Dök o bilgileri. Çamur at izi kalsın mantığıyla yapıyorsunuz.

Ben de İyi Parti’nin adayı da açıkladık. Ben ticaret yaparak belediye başkanlığı yaptım. Mert bir şekilde mal beyanını açıklayacaksın. Mevcut Belediye Başkanı Atatürk’ün arkasına saklanarak gündemi değiştirme çabasına girmiş. Bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bakış açısının nasıl olduğunu milli bayramlara bakarsanız anlarsınız. Yalan iftiralarla kurumu zedelemek sana zarar verir. Burdan söylüyorum Yanlış yoldasın dönmelisin. Açıklamalarında bir ayın sonunda verilerin yüzde altmışına ulaştığını, tam anlamıyla belediyenin verilerini altı ayda hakim olacağını belirtmiş. Hususlar varsa bu kızgınlığına, yaptığı bunca iftiraya ve yalana rağmen, bak tüm samimiyetimle söylüyorum; biz kendisine altı ayı altı saatte tüm bilgileri izah edebiliriz. İstediği her ortamda bilgi verebilirim. Basının falan da bilmesine gerek yok. Ben Bursalılara bir borcum olarak düşünüyorum. Onun kara kaşına kara gözünden dolayı değil. Başta Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Vekilim Efkan Ala, Vekilim Mustafa Varank'a, ilçe başkanlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Artık yalan oluşturma zamanı değil, icraat zamanı.