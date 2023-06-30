İzmir'in Karabağlar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi hedefine kısa sürede ulaştı

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediyesi tarafından hizmete açılan Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, yaklaşık 1.5 yılda 26 bin çocuğu ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çocukları bilimle, sporla, kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Göreve ilk geldiği 2014 yılında, inşaat halindeki Nasreddin Hoca Heykeli'ni kamuoyunda tartışılır şekilde bulduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, bugün ise binanın çok farklı bir işleve kavuştuğunu vurguladı. Anadolu kültüründe önemli bir yer tutan Nasreddin Hoca'nın yine çocuklarla, bilim, kültür ve sanatla yan yana geldiğini belirten Başkan Selvitopu, “Çocuklarımız sadece Karabağlar'dan değil, İzmir'in hatta Ege'nin dört bir yanından gelerek merkezimizi ziyaret ediyor.

Bilim atölyelerinden, deney istasyonlarından, Uzay ve Havacılık Sergisi'nden, kültür sanat çalışmalarından yararlanıyor. Yoğun ilgi gösteriyor ki doğru bir proje yaşama geçirilmiş. Bundan sonra da benzer projeleri ilçemizin farklı noktalarına kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.