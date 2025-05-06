Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi çıkışında yumruk atmak suretiyle darp eden şüpheli Selçuk Tengioğlu’na (66) yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı

Şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli kimlik tespitinde, kaporta ustası ve bir lokantada gündelik işçi olduğunu, 3 çocuk babası ve boşanmış olduğunu belirtti. Şüpheli ifadesinin devamında ise, "Ben daha önce Kasten Adam Öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldım ve çeşitli cezaevlerinde 16 yıl kalarak 2020 yılında çıktım. Uzun süre cezaevinde kalmam, ayrıca geçim derdinden dolayı herhangi bir yapıyla ya da illegal bir örgütle bağlantım yoktur. Ayrıca herhangi bir siyasi partiye, dernek gibi herhangi bir oluşuma da üye değilim. Halen Taksim de bulunan bir apartta kalıyorum. Yazları genel olarak Antalya’ya oteller bölgesine bulaşık, çamaşır işlerinde çalışmak için giderim. Sezon bittikten sonra da İstanbul’a dönüp belirttiğim yerde kalmaktayım" dedi.

"Yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine yüzüne doğru bir tokat vurdum"

Olay gününe ilişkin ifadesinde Taksim’de yürüdüğü sırada Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin olduğunu gördüğünü ve programa katılmak istediğini belirten Selçuk Tengioğlu, "Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder’in Terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana geldim. Alana geldiğim esnada Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel’in orada olup olmayacağını bilmiyordum. Özel’in alana giriş yaptığını gördüm. Kendisi alana girdiğinde ben dışarıda bekliyordum. Saldırı yapacağıma dair bir plan yapmadım. Tören bitene kadar alanda kaldım. Özel’in girişini veya çıkışını beklemem söz konusu değildir. Özgür Özel’in yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine vurdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ancak olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Daha öncesinde planlanmış veya organize edilen bir olay değildir. Beni yönlendiren veya bana talimat veren kimse olmamıştır" şeklinde konuştu.