İSTANBUL (İGFA) - Puruli Kültür Sanat tarafından gerçekleştirilen ve sinemaya eşit koşullarda erişim sağlamak amacıyla 23-29 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da Goethe-Institut’te yapılacak olan festivalin Kısa Film Yarışması’na 36 ülkeden 165 kısa film başvurdu. Yarışmada finale kalan filmler sinema yazarı Öykü Sofuoğlu, sinema yazarı Hasan Nadir Derin ve kurgucu Baran Bozdağ’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

FİNALE KALAN 15 KISA FİLM AÇIKLANDI

Lam Can-zhao’nun, Çin’in güneyinde yer alan küçük bir köyde büyükbabasıyla yaz tatilini geçiren bir gencin beklentileri ve hayal kırıklıklarına odaklandığı filmi Bir Yaz Sonu Şiiri (A Summer’s End Poem), Magda Adamowicz’in unutulmuş bir eldiven tekinin peşinden giderek eski bir aşk hikâyesini anlattığı Bugün Tüm İsteğim (All I Want Today), Mahtab Pishghadam'in kamerasını, futbol takımındaki performansıyla dikkat çeken on yaşındaki Mahtab’a çevirdiği Derinde (Inside), Dilsu Atalay’ın çocukluğunda duyduğu bir şehir efsanesinin parçası haline gelen bir kadını konu aldığı Derlemek, Dolaşmak (Collected, Intertwined), Mehveş Topçuoğlu'nun dikkat çekmeyi başaramayan bir güvercinin kabul görme arayışını anlattığı Eko (Echo), Vlad Bolgarin’un yetenekli bir piyanist ve sekiz yaşındaki oğlunu takip ettiği Güneşin Altında (Under the Sun), Houcem Slouli'nin seyahat özgürlüğü ile vize bürokrasisi arasındaki çelişkilerde kaybolan Tunuslu bir gencin hikâyesini anlattığı Karanlığın Üç Tonunda (Three Layers of Darkness), Kim Woonyoung’un kamerasını bir bakım veren ile eski bir müşterisi arasındaki ilişkiye çevirdiği Kuş (Bird), Alejandro Bordier'in insan ilişkilerinin karmaşıklığına odaklanırken hafızalarımızdan çıkıp gelen acı ve güzelliği de yakalamaya çalıştığı filmi Mayısın Son Pazarı (The Last Sunday in May), Cansu Baydar'ın Suriye’den kaçan ve İstanbul’un kaosunda birlikte yaşayan iki kardeşin hikâyesini anlattığı Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Almost Certainly False), Philip Szporer’in, Afro-Amerikalı ünlü şair Cornelius Eady'nin şiir döngüsünden adını alan filmi Merhamet (Mercy), Hatem Emam'ın görevinden uzaklaştırılan bir resim öğretmeni ile oğlu arasındaki ilişkiye odaklandığı Sen Tavşan mısın? (Are You a Rabbit?), Luke J. Salewski'nin beklenmedik şekilde gerçekleşen bir doğum günü dileğiyle bir anda hayatı değişen görme engellinin mizahi hikâyesini anlattığı Sesli Betimleme (Audio Description), Mahdi Hadizadeh'in yönettiği, patronlarından aldıkları emirle bir evi basan iki beceriksiz hırsızın komedisi Soygun Hikâyesi (The Story of a Theft) ve Faye Shu'nun, kendi kültürlerine uyum sağlayamayan ve geleceğe dair belirsizlikle birbirlerine bağlanan iki öğrenciyi izleyiciyle buluşturduğu Yapraklar (Foliage) filmleri, Engelsiz Filmler Festivali 2025 Kısa Film Yarışması’nda yer alacak.

Jüri üyelerinin sahiplerini belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri ile izleyicilerin oylarıyla belirlenecek Seyirci Özel Ödülü’nün kazananları, 29 Mayıs Perşembe günü Goethe-Institut’ta yapılacak ödül töreninde açıklanacak.