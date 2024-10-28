Teknosa, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında başlattığı “İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti” projesini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında unutulmayacak bir deneyime dönüştürdü. 25 Ekim itibarıyla Teknosa’nın mobil uygulamasına giren kullanıcılar, bu deneyime özel olarak hazırlanan sayfayı tıklayarak, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan görsel dünya ile Anıtkabir’i ziyaret edebiliyor.

Teknosa’nın mobil uygulamasına giren kullanıcılar, Atatürk’ün Cumhuriyet değerlerini vurgulayan kendi sesinden sözleri eşliğinde Aslanlı Yol’dan başlayıp Anıtkabir’i adım adım ziyaret ederek unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında başlattığı “İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti” projesini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında unutulmayacak bir deneyime dönüştürdü. 25 Ekim itibarıyla Teknosa’nın mobil uygulamasına giren kullanıcılar, bu deneyime özel olarak hazırlanan sayfayı tıklayarak, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan görsel dünya ile Anıtkabir’i ziyaret edebiliyor. Ogilvy 4129 iş birliğiyle hazırlanan projede ziyaretçiler, Atatürk’ün kendi sesinden Cumhuriyet değerlerini vurgulayan sözlerini duyarak, Anıtkabir’de adım adım ilerliyor. Aslanlı Yol’dan başlayan bu deneyimde aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için verilen Milli Mücadele’nin önemli noktalarından Samsun, Çanakkale, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerimize özel içerikler de var.

Anıtkabir’in tamamı modellendi

Anıtkabir’in tamamının modellendiği ve içinde gerçeğe yakın bir ziyaret hissi oluşturan uygulama teknolojisi hem Android hem iOs işletim sistemli cihazlarda Teknosa mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla deneyimlenebiliyor. Teknosa, Blindlook ile yaptığı iş birliğiyle 101. yıl için hazırlanan özel deneyimi görme engelli kullanıcılar için de tanımlayıcı etiketler yöntemiyle erişilebilir kılıyor.

Teknosa çalışanları Ata’nın huzurunda

Teknosa çalışanları da 25 Ekim’de, Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu liderliğinde hem Atatürk’e minnet ve saygı ziyaretinde bulundu hem de uygulamayı birebir Anıtkabir’de deneyimledi.