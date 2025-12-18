Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2023’te kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kabaiş’in cansız bedeni, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Soruşturma dosyasına 10 Ekim tarihinde giren Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi raporunda, Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA izlerine rastlandığı bilgisi yer aldı.

Cenazenin olay yerinden Van Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’ne taşınması sürecinde temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişiler için geniş kapsamlı DNA incelemesi başlatıldı. İlk aşamada 134 kişinin DNA profili karşılaştırılırken, bu sayının daha sonra 195’e yükseldiği belirtildi. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örnekleri alındığı, karşılaştırılacak profil sayısının ilerleyen süreçte artabileceği kaydedildi.

Destek Talep Edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen günlerde İspanya Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdüğünü, Kabaiş’e ait cep telefonunun çözülmesinin soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak İspanyol makamlarından destek talep ettiğini açıkladı. İspanya Adalet Bakanı Garcia da Rojin Kabaiş dosyasını yakından takip ettiklerini, Türk makamlarının adli yardımlaşma talebini savcılık ve polis birimlerine ilettiklerini belirterek, dijital verilerin polis tarafından temin edileceğini ve İçişleri Bakanının da süreç hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Garcia, gerekli işlemlerin en kısa sürede sonuçlandırılması için talimat verildiğini ifade etmişti.

Cihazı İki Görevli Götürecek

Adalet Bakanı Tunç’un girişimleri sonucu İspanya makamlarınca uluslararası istinabe talebinin kabul edildiği belirtildi. Kabaiş’in cep telefonundaki dijital verilere erişim sağlanması amacıyla cihazın Türkiye’den 2 görevli ile birlikte İspanya’ya gönderileceği, telefonun burada kriminal incelemeye tabi tutulacağı bildirildi. Soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikteki dijital incelemenin tamamlanmasının ardından elde edilecek verilerin Türkiye’ye ulaştırılması bekleniyor.