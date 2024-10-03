Güncel verilere göre, gram altın alış fiyatı 3.041,66 TL, satış fiyatı ise 3.082,02 TL seviyesinde ve %0,45 oranında düşüş yaşandı. Ons altın da aynı saat diliminde 2.649,30 dolar alış, 2.649,60 dolar satış fiyatı ile %0,36 değer kaybetti.

22 ayar altın alış fiyatı 2.779,23 TL, satış fiyatı ise 2.933,54 TL olarak belirlendi ve %0,46 oranında bir düşüş yaşandı. 14 ayar altın ise 1.651,53 TL’den alınıp 2.496,90 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın 4.982 TL’den işlem görürken, eski çeyrek altın 4.905 TL’ye düştü. Yarım altın 9.933 TL’den satılıyor.