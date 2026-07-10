Yıldırım Belediyesi, LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık sağlayacak.

İlçeye kazandırdığı kütüphanelerin yanı sıra ücretsiz deneme sınavları ve motivasyon seminerleri ile öğrencilerin yanında olan Yıldırım Belediyesi, gençlere yönelik desteğini sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Öğrenciler; 13,15 ve 17 Temmuz tarihlerinde Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde bulunan Tercih Danışmanlığı Merkezi'nden 13.00-18.00 arasında destek alabilecek.

Gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençleri her zaman desteklediklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, 'Çocuklarımız için tercih süreci en az sınav kadar önemli. LGS'nin ardından da öğrencilerimizi tercih döneminde yalnız bırakmıyoruz. Evlatlarımızın hedeflerine ulaşmaları için bu sürecin doğru yönetilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Lise tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak ve mutlu hissedecekleri liselere gidebilir. Onları mutlu görmek bizlerin en büyük motivasyon kaynağı' dedi.