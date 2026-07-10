Bursa'da aşure ikramları devam ediyor. Kiremitçi Sinanbey Camii Tamir ve Yaşatma Derneği tarafından Cuma namazı sonrası 1500 kişiye aşure ikram edildi.

Program Cuma namazının ardından Kiremitçi Sinanbey Camii bahçesinde gerçekleştirildi. . Muharrem ayı dolasıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edilerek 'Birliğimiz, bereketimiz paylaştıkça güzeldir' mesajı verildi.

Vatandaşların aşure alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken, etkinliğin geleneksel hale geleceği öğrenildi.