Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir takvim işlemeye başladı. Emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmasına rağmen henüz başvuru yapmayan vatandaşların, 28 Şubat’a kadar SGK’ya dilekçe sunmamaları durumunda bu yıl ödenecek bayram ikramiyesinden faydalanamayacakları bildirildi.

6 BİN LİRA İHTİMALİ MASADA

SGK uzmanı İsa Karakaş, kaleme aldığı köşe yazısında Ankara kulislerinden edindiği bilgileri aktardı. Karakaş’ın değerlendirmesine göre bayram ikramiyesinde artış yapılması netleşirken, zam oranının yaklaşık yüzde 25 seviyesinde olması öngörülüyor. Bu senaryoda ikramiyenin 5 bin TL civarında açıklanabileceği belirtilirken, son aşamada tutarın 5 bin 500 TL ya da 6 bin TL’ye çıkarılmasının da ihtimaller arasında olduğu ifade edildi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ MART AYININ ORTASINDAN İTİBAREN HESAPLARDA

2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi için ödemelerin bayramdan önce, mart ayının ortasından itibaren tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılması planlanıyor.

BAŞVURU İÇİN KRİTİK TARİH 28 ŞUBAT

İkramiyeyi almak isteyen emekliler için zaman daralıyor. Henüz emekli olmayan ve şartları uyan vatandaşların, 28 Şubat gününe kadar dilekçelerini SGK'ya ulaştırmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuran herkes bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracak.

KİMLER ALABİLECEK?

Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları tam ödeme alacak. Dul ve yetimler ise aylık oranlarına göre hisseli ödeme alacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlara da derecelerine göre ödeme yapılacak.

65 yaş aylığı, engelli aylığı alanlar ile banka ve oda sandıklarından emekli olanlar ise SGK'nın bayram ikramiyesinden yararlanamayacak. Karakaş, mevcut tabloda 5.000 TL rakamının öne çıktığını belirterek nihai kararın kısa süre içinde açıklanmasının beklendiğini ifade etti.