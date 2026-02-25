Çocukların bilmekle alakalı potansiyelini bilimsel ve standart bir çerçevede değerlendirmek amacıyla geliştirilen WISC-IV Zeka Testi, 6-16 yaş arası çocuklara uygulanan, uluslararası geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış kapsamlı bir zeka değerlendirme aracıdır diyen Uzman Klinik Psikolog Alparslan, "Test; yalnızca genel bir zeka puanı üretmekle kalmaz, çocuğun bilmekle alakalı performansını alt alanlar bazında analiz ederek ayrıntılı bir zihinsel profil ortaya koyuyor. Bu yönüyle akademik performansın altında yatan bilmekle alakalı dinamikleri anlamada önemli bir bilimsel veri sağlıyor. WISC-IV Zeka Testi’nin çocuğun zihinsel işleyişini çok boyutlu biçimde değerlendiriyor. WISC-IV Zeka Testi; sadece bir ‘zeka puanı’ sunmuyor. Sözel anlama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızı gibi temel bilmekle alakalı alanları ayrı ayrı değerlendiriyor. Böylece çocuğun güçlü yönlerini netleştirirken desteklenmesi gereken alanları da objektif verilerle belirlenmesini sağlıyor. Bu kapsamlı analiz, hem aileler hem de eğitimciler için doğru yönlendirme açısından önemli bir rehber olabiliyor" dedi.

Memorial Bodrum Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uz. Klinik Psikolog Semiha Alparslan, WISC-IV Zeka Testi’nin kullanılma amaçları ve sağladığı katkılar hakkında bilgi verdi.

Bilimsel değerlendirmenin öneminden bahseden Alparslan, "Her çocuk aynı hızda öğrenmez, aynı yöntemle anlamaz ve aynı alanda zorlanmaz. Bazı çocuklar ders çalıştığı halde düşük performans gösterebilir; bazıları ise potansiyelinin altında kalabilir. Velilerin en sık sorduğu sorular şunlardır: "Çocuğum çalışıyor ama neden başarılı olamıyor?", "Dikkat problemi mi var, yoksa öğrenme tarzı mı farklı?", "Üstün bir potansiyeli olabilir mi?", "Okul seçimini nasıl yapmalıyım?" İşte bu noktada bilimsel bir değerlendirme, tahminlere değil verilere dayalı net bir tablo sunar. WISC-IV, çocuğun bilmekle alakalı profilini ortaya koyarak hem akademik zorlukların nedenini anlamayı hem de güçlü yönleri doğru şekilde desteklemeyi mümkün kılar" şeklinde açıklamada bulundu.

Zihinsel performansın dört temel alanı hakkında da açıklamalarda bulunan Alparslan, "WISC-IV; çocuğun bilmekle alakalı profilini dört ana başlık altında inceler. Sözel Anlama:düşünme, kelime bilgisi ve sözel ifade becerileri, Algısal Akıl Yürütme: Görsel-mekansal analiz, problem çözme ve mantıksal neticelendirme, Çalışma Belleği: Bilgiyi kısa süreli zihinde tutma ve işleme kapasitesi, İşlemleme Hızı: Dikkat, odaklanma ve zihinsel işlemleri hızla tamamlama becerisi. Bu alt alanlar sayesinde yalnızca genel bir zeka düzeyi değil, çocuğun öğrenme stilini etkileyen bilmekle alakalı dinamikler de net biçimde ortaya konur" dedi.

Uz. Klinik Psikolog Semiha Alparslan açıklamasının devamında şunları söyledi: "Uzmanlara göre WISC-IV değerlendirmesi; Akademik performans düşüklüğünün nedenlerini anlamada, dikkat, öğrenme güçlüğü veya üstün potansiyel gibi durumları erken fark etmede, eğitim planlamasını çocuğun bireysel profiline göre yapılandırmada, okul yönlendirmelerinde ve rehberlik süreçlerinde güvenilir ve objektif veri sunar. Çocukluk döneminde yapılan kapsamlı bilmekle alakalı değerlendirmeler, ilerleyen eğitim hayatında karşılaşılabilecek güçlüklerin önceden belirlenmesini sağlar. Aynı zamanda çocuğun güçlü alanlarını destekleyerek özgüven gelişimine katkıda bulunur. Uzmanlar, özellikle akademik uyum sorunları, dikkat problemleri, öğrenme güçlüğü şüphesi ya da üstün yetenek değerlendirmesi gereken durumlarda bilimsel test uygulamalarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. WISC-IV uygulaması sonrasında ailelere ayrıntılı bir değerlendirme raporu sunulmakta; çocuğun bilmekle alakalı profiline uygun eğitim ve gelişim önerileri paylaşılmaktadır. Böylece yalnızca ölçüm değil, aynı zamanda yönlendirici bir psikoeğitsel destek süreci sağlanmaktadır. Bilimsel değerlendirme, doğru eğitim planlamasının temelidir. WISC-IV ile çocuğun zihinsel haritası netleşir; eğitim yolculuğu bilinçli adımlarla şekillenir"