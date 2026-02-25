Küresel piyasalar açısından kritik bir dönemece girilirken, piyasa analisti İslam Memiş yarın yapılacak ABD-İran görüşmesinin fiyatlamalar üzerinde belirleyici bir etki oluşturabileceğini dile getirdi.

Borsa İstanbul’da satış baskısının devam ettiğine dikkat çeken Memiş, teknik açıdan bakıldığında düzeltme sürecinin henüz sona ermediğini vurguladı.

Endekste 13.600, 13.500 ve 13.200 puan seviyelerinin destek olarak öne çıktığını vurgulayan Memiş, “Benim giriş yapacağım yer 13.000 puan seviyesi” diyerek kısa vadede temkinli duruşunu koruduğunu dile getirdi. Buna karşın yıl içinde 15.000 ve 16.000 puan hedeflerinin geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Döviz piyasasına ilişkin de konuşan Memiş, dolar/TL kurunun 43,87, euro/TL kurunun ise 51,73 seviyesinde olduğunu belirtti. Euro/dolar paritesinin 1,1784 seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, 1,18’in altındaki seviyeleri “ucuz” olarak gördüğünü ve hedefinin 1,21 olduğunu ifade etti. Euro tarafında düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediğini de sözlerine ekledi.

Altın piyasasında oynaklığın devam ettiğini ifade eden Memiş, ons altının 5.120–5.210 dolar bandında dalgalandığını belirtti. Cenevre’de gerçekleşecek İran-ABD görüşmelerinin yakından takip edildiğini söyleyen Memiş, piyasaların henüz belirgin bir yöne karar vermediğini ve olası senaryoların dengede olduğunu dile getirdi.

Memiş, altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben bu görüşmeden şahsen bir anlaşma haberi beklemiyorum. Yani belki bu aylarda değil de yıl içinde yine Amerika'nın veya İsrail'in bir İran müdahalesini ben şahsen bekliyorum. Eğer bir anlaşma haberi gelir de piyasaları yine manipüle etmeye devam ederlerse iyimser anlamında ons altın tekrar 4.850 dolara kadar gelirse ben bunu tekrar alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Beklentim 5.400 dolar seviyesi yukarıda. Ondan sonra 5.600 dolar ama yıllık bazda da 6.000 dolar seviyesi.

"NAKTE İHTİYACINIZ YOKSA BEKLEYİN"

6.000 dolar seviyesine kadar sessiz bekleyişim devam ediyor. Ancak olabilecek, gelebilecek bir manipülasyon haberi, bir algı haberi, barışı oldu falan savaşmayacağız diye bir haber akışı gelirse 4.850-4.600 dolar seviyesi aşağıda olacak. Zaten şubat ayını yediler biliyorsunuz. Şubat ayı geldi ve geçti. Şubat ayını bitirdiler.

Bakalım mart ayında ne manipülasyonu yapacaklar da piyasayı bu şekilde yiyip bitirecekler. Ama dediğim gibi 2026 yıl manipülasyon yılı. O yüzden elinizdeki varlıkların kıymetini bilin. Nakite ihtiyacınız yoksa yine beklemeye devam edin.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Kabaca 4.600-5.600 dolar aralığını takip edebilirsiniz. Yarınki kırılma önemli. Fiyatlar ya aşağıya ya da yukarıya. Burada tamamen bir belirsizlik var. Bir anlaşma haberi gelse de inanmam.

Şu anda 7.412 TL seviyesinde gram altın serbest piyasalarda. Dolayısıyla gram altın fiyatında da ya 7.000 liraya kadar bir geri çekilme göreceğiz ya da 8.000 liraya kadar bir yükseliş göreceğiz. Yarın gelen haber akışı ile birlikte altın tarafındaki fotoğraf netleşmiş olacak. Düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim"

Gümüş tarafında ise ons fiyatının 91 dolar seviyesine yükseldiğini ifade eden Memiş, altın/gümüş rasyosunun 57 seviyesine gerilemesiyle gümüşün altına kıyasla daha iyi performans gösterdiğini söyledi. 90 dolar seviyesinin kritik olduğunu vurgulayan Memiş, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 92 ve 97 doların gündeme gelebileceğini dile getirdi.