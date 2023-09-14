Burhaniye ilçesinde, 21 Ağustos tarihinde kaybolan işitme engelli 52 yaşındaki Mehmet Sarıtaş'ın hayatını kaybetti. Sarıtaş'ın cansız bedeni, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesi'nde bulunan bir zeytinlik alanda bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin uzun süren yoğun arama çalışmalarının sonuçsuz kalmasının ardından, bir vatandaş tarafından bulundu.

Sarıtaş'ın kayboluşu, ilçede büyük bir endişeye yol açmıştı. Kaybolan adamın bulunması için el ilanları bastırılmış, Ayvalık, Bergama, İvrindi ve Havran ilçelerinde de çevre aramaları gerçekleştirilmişti. Ancak ne yazık ki, umutlar sonuç getirmedi.

Mehmet Sarıtaş'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Bahadınlı Mahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.