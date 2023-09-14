Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, açık liseye geçişlerin karmaşıklığını artıran yeni yönetmelik ve geçiş kurallarına dair açıklamalarda bulundu.

Mete, Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulları ve öğretmenleri güçlendirmek amacıyla Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaptıklarını vurgulayarak, okul yöneticileri ve öğretmenlerin en fazla sıkıntı yaşadığı konular olan sınıf geçme, devam-devamsızlık, nakil ve geçişler konusunda ciddi düzenlemeler getirdiklerini belirtti. Mete, aynı zamanda destekleme ve yetiştirme kurslarını, ihtiyaçlara daha uygun hale getirdiklerini de ekledi.

Açık liselere geçişlerin özellikle salgın döneminde arttığını ve açık liselerin özgün amacından saparak, örgün eğitimin yerine geçebileceği şeklinde yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Mete, açık liselerin aslında örgün eğitim sistemine alternatif olmadığını ve çeşitli nedenlerle örgün eğitimden uzaklaşan veya bu hakkını kaybeden öğrencilere uzaktan eğitimle fırsat sunduğunu söyledi.

Açık öğretim liselerine yapılan geçişleri daha kontrollü hale getirerek öğrencilerin örgün eğitimden ayrılmasının olası sorunlarını ve eğitim kayıplarını önlemeyi amaçladıklarını belirten Mete, bu yeni düzenlemelerin pandemi süreci, deprem gibi acil durumlar ve özel öğretim faaliyetlerine izin vermek olmayan ama bu faaliyetleri yürüten kişiler veya yapılarla mücadele amacı taşıdığını dile getirdi.

Mete, öğrencilerin izinsiz olarak açık öğretime yönlendirilmesinin, örgün eğitimin değerini düşürdüğünü, eğitimde fırsat eşitsizliği yarattığını ve kamu kaynaklarının israfına neden olduğunu vurgulayarak, Bakanlık olarak okulları eğitimin merkezi olarak yeniden konumlandırmak zorunda olduklarını ve bu doğrultuda açık öğretime geçişle ilgili yeni önlemler aldıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişlerin, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde belirtilen özel durumlar haricinde sınırlandırıldığını hatırlattı. Mete, hangi öğrencilerin istisnai durumlarının kabul edileceğine ve hangi mazeretlerin geçiş için uygun olduğuna dair şu açıklamalarda bulundu:

"Bakanlık tarafından yapılan sınırlamayla birlikte, milli sporcular, şehit ve gazi çocukları, evde veya hastanede eğitim alanlar, engelli veya özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, tutuklu veya hükümlüler, özel yasalar çerçevesinde özel durumu bulunan öğrenciler, ve örgün ortaöğretim kurumlarından ayrılan öğrenciler; açık öğretim lisesine nakil ve geçiş yapabilecekler. Bu kategorilere dahil olan öğrencilerimize, Milli Eğitim Bakanı tarafından imzalanan bir genelge ile ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Ayrıca, açık öğretim lisesine geçişte zorunlu koşullar gereği yönetmelikte belirlenen uygun mazeretleri olan öğrenciler hakkında da genelgede açıklamalara yer verilmiştir. Bu kapsamda, sınıf tekrarı yapanlar, ikamet değişikliği nedeniyle aynı türden bir okula devam etme olanağı bulunmayanlar, temel eğitimden mezun olup örgün ortaöğretim kurumlarında kayıtları olmayanlar, yurtdışında bulunmaları nedeniyle farklı mazeretleri olanlar, uzun süreli hafızlık eğitimi alanlar, milli sporcular haricinde bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl lisanslı olarak faaliyet gösteren sporcular, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri veya sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar, deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yoluyla eğitim alanlar, durumlarını belgeleyenler, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilirler."

Genel Müdür Cengiz Mete, "Açık liseye geçiş için gerekli şartların belgelenmesi gerektiğini ve başvuruların 15 Eylül-16 Ekim 2023 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına yapılması gerektiğini" ifade etti.