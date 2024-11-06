O günden sonra Günay'dan haber alınamadı. Kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama başlattı. Arama çalışmalarına köylüler de katıldı.

Özellikle ormanlık alanlar ve köy çevresinde yapılan aramalar sonucunda Günay'ın izine rastlanamamıştı.

İHA'nın haberine göre, Günay'ın cesedi yaşadıkları evin hemen yakınında, bir samanlıkta bulundu. Ekipler, olay yeri incelemelerini sürdürürken, Günay'ın cesedi otopsi için Gediz Devlet Hastanesine getirildi. Günay'ın yaklaşık 12 saat önce öldüğü düşünülüyor.