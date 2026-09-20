Sultanbeyli'de sosyal medya hesabından 'okul kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti' paylaşımında bulunan şahıs, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli'de A.Y. isimli şahsın, kendisine ait sosyal medya hesabından 'İstanbul'da bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti' şeklinde yayın ve paylaşım yaptığı tespit edildi.

Halkı yanıltıcı nitelikte beyanlarda bulunan şahıs 20 Eylül'de emniyet ekiplerince gözaltına alındı. 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme' ve 'Müstehcenlik' suçlarından 3 suç kaydı da şahıs hakkında; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.