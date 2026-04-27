Bursa’da oynanan ve nefes kesen karşılaşmada Çorlu1947’ye 3-2 mağlup olan Bursa Yıldırımspor, rövanş maçında ise 1-1 berabere kalarak Play Off’da elendi. Böylece yarı final biletini alan ilk takım ise Çorlu1947 oldu.

Play off’ta oynanan diğer karşılaşmada ise evinde Küçükçekmece Sinopspor’u 1-0 yenen Etimesgut SK, deplasmanda rakibine aynı skorla yenilince maç uzatmalara kaldı.

Uzatmalarda üstünlük kuran ekip yarı finalde Çorlu 1947 ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma da üstünlük kuran ekip 3. Lig 2. Grubun finalisti ise final maçı oynayacak. Final maçını kazanan ekip, 2. Lige yükselecek.

