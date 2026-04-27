13 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen tatbikatta, ekiplerin çoklu ve eş zamanlı olaylara müdahale kabiliyeti detaylı şekilde test edildi. Üç aşamalı olarak planlanan organizasyonun ilk aşamasında, ekiplerin AFAD koordinasyonunda verilen talimatlara uygun şekilde hareket etme, hızlı saha taraması yapma ve elde ettikleri verileri merkeze raporlama süreçleri uygulandı. Bu kapsamda Bursa AFAD merkezine iletilen analizler doğrultusunda destek ihtiyacı olan bölgeler belirlendi.

İkinci aşamada ise kriz yönetimi, karar alma süreçleri ve ekipler arası koordinasyon ön plana çıktı. Osmangazi ilçesinde enkaz altında kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, Yıldırım ilçesinde ipli kurtarma operasyonları eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. AFAD merkezi tarafından çevre ilçelerden olay bölgelerine ekiplerin kademeli sevki sağlanarak saha yönetimi başarıyla uygulandı.

Tatbikatın üçüncü ve son aşamasında ise akredite ekiplerin farklı noktalarda aynı anda müdahale edebilme ve birlikte çalışma kabiliyetleri test edildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflenirken, kaynak ve personelin doğru önceliklendirilmesi de uygulamalı olarak değerlendirildi.

İNDAK Sahada Aktif Rol Aldı

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekibi, tatbikatta üstlendiği görevle dikkat çekti. Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Parkı içerisinde bulunan dere yatağında mahsur kalan bir vatandaşın kurtarılması senaryosunda görev alan ekip, ipli kurtarma (halatla erişim) tekniklerini kullanarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmada, İNDAK ekibi olay yerine hızlı intikal sağlayarak kısa sürede güvenli hat kurulumunu tamamladı. Ardından gerçekleştirilen kontrollü iniş ve sabitleme işlemleriyle mahsur kalan vatandaş bulunduğu noktadan güvenli şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Operasyon süresince ekip içi koordinasyon, teknik yeterlilik ve disiplinli çalışma dikkat çekti.

Ekipler Arası Uyum Öne Çıktı

Söz konusu kurtarma operasyonu sırasında İNDAK ekibi; MAGAME AKE, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve OBAK (Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi) ile koordineli şekilde çalıştı. Farklı ekiplerin aynı sahada uyum içinde hareket etmesi, tatbikatın en önemli kazanımlarından biri olarak değerlendirildi.

Gerçeğe En Yakın Senaryo

Gerçek afet koşullarına en yakın şekilde kurgulanan tatbikat, hem saha ekiplerinin operasyonel kabiliyetlerini geliştirmesi hem de kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdı. Özellikle eş zamanlı olay yönetimi, hızlı karar alma ve doğru kaynak kullanımı konularında elde edilen deneyimler, olası afetlere hazırlık sürecine önemli katkı sundu.

Tatbikat, katılımcı ekiplerin performansı ve ortaya koyduğu koordinasyon ile başarıyla tamamlandı.