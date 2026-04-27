Zorlu etapların yer aldığı yarışmada İNDAK K9 ekibi toplam 7 ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı. ZETA, Master Class birinciliği, ırkının en iyi ikinciliği ve Gold Master üçüncülüğü elde ederken; YASMIN, ırkının en iyi birinciliği, Master Class ikinciliği ve Gold Master ikinciliği derecelerini aldı. Genç köpek MAYA ise 3-6 ay junior kategorisinde ırkının en iyi ikincisi olarak gelecek adına umut verdi.

Elde edilen başarı, İnegöl’de büyük gurur yaşattı. Disiplinli çalışma ve yoğun eğitim sürecinin karşılığını alan K9 ekibi, performansıyla takdir topladı.

İNDAK yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Her alanda başarıyı seviyoruz” ifadelerini kullanarak, emeği geçen tüm ekip üyelerine ve destek verenlere teşekkür etti.