Bingül, 3 Mayıs’ın Türk milliyetçiliği fikrinin çelikleşmiş iradeyle ortaya konulduğu, milli şuurun simge günlerinden biri olduğunu ifade etti.

3 Mayıs 1944’ün Türk milletinin bekasını her türlü şahsi ikbalin üzerinde tutan aydınların ve vatan sevdalısı gençlerin, yabancı ideolojilere ve baskıcı zihniyete karşı durduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Bingül, merhum Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş, Zeki Velidi Togan ve 23 idealist dava adamının o gün yalnızca kendilerini değil, Türk milletinin hürriyet ve istikbalini savunduğunu kaydetti.

Bingül, 3 Mayıs’ın sadece bir anma günü olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bizler için 3 Mayıs, sadece bir anma günü değil; kökü mazide olan ati yürüyüşümüzün tescilidir. Türk milliyetçiliği, bir ırkçılık değil; kültürel bir uyanış, vatan sevgisi ve tam bağımsızlık karakteridir. ​Bu vesileyle, 1944 olaylarının kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; Türk dünyasının ve büyük Türk milletinin Milliyetçiler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. ​Ne Mutlu Türküm Diyene!"