Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!
Kaynak: Öznur Dede