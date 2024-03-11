İnegöl’de daha önceden açıklanan ramazan pidesi 330 gram sade pide 20 TL yumurtalı susamlı pide ise 25 TL olarak açıklanmıştı. Son olarak alınan karar sonrası İnegöl’de pidenin gramajı 250 grama düşürülerek fiyatı ise 15 TL’ye çekildi. 2’li pide diye tabir edilen sade 500 gram pide ise 30 TL oldu.

İnegöl’de fırıncılar yaptıkları teklifte 330 gram sade ramazan pidesini 20 TL’den 330 gram yumurtalı susamlı ramazan pidesini ise 25 TL’den satmak için teklif sunmuşlardı.

Yumurtalı susamlı pidenin fiyatı ise 250 gram yumurtalı susamlı 20 TL olarak belirlendi. 2’li pide diye tabir edilen 500 gram pide ise 40 TL olarak belirlendi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ