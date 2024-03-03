30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, mahalledeki eksiklerin bir bir tamamlandığını söyledi.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, 31 Mart seçimlerinde yeniden muhtar adayı olduğunu açıkladı. Özçoban, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Nilüfer İlçe Kaymakamı Murat Süzen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve daire müdürleri ile koordineli çalıştıklarını söyleyerek, yaptıkları ve yapacakları çalışmaları sıraladı. Yıllarca Kayapa Sağlık Ocağına gitmek zorunda kalan mahalle sakinleri, yaptığımız çalışmalar sonucu 2022 tarihinden itibaren 30 Ağustos Aile Sağlık Merkezini kullanmaya başladı. Ulaşımda B/33K ile B/33 hatlarındaki belediye otobüs sayısı ve saatlerin arttırdık. B/33A hattını mahallemizin hizmetine sunarken, güzergahını da Örencik, Uludağ- Sırt Yolu- Mimar Sinan Caddelerine uzatarak sakinlerimizin ayağına kadar götürmüş olduk. Mahallemde büyük eksikliğini yaşadığımız Taksi Durağı’nın (30 Ağustos Zafer Taksi) 10 taksi ile hizmete girmesini sağladık" dedi.

Mahallesinin güvenliği için gece bekçilerinin nöbetleşe geldiğini vurgulayan Özçoban, "Mahallemizin birçok cadde ve sokaklarının Nilüfer Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü tarafından asfaltlamasını sağladık. Dere ıslah çalışmalarında son aşamaya geldik. Bittiğinde etrafında yürüyüş parkurları yapılacak. Geçen yıl yaşanan deprem sonrası mahallemize gelen ailelere muhtarlık ve mahalle sakinlerimizin işbirliği ile ev açmalarına ve çocuklarının eğitimleri için yardımcı olduk. 8 ailenin yerleştirdiğimiz evlerde, A’dan Z’ye hayırsever mahalle sakinlerimizin desteği ile eşyalarını karşıladık. Çamlık Ormanına mesire, yürüyüş, spor alanları yapılması için Bursa Bölge Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için takibimiz sürüyor. Trafik kazalarının meydana geldiği yol güzergahlarına hız kesiciler yaptırdık" diye konuştu.

Mahalleye ilköğretim okulu, nitelikli lise ve meslek lisesi yapılması için Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altınok ile eğitim alanlarının belirlendiğini ifade eden Özçoban, "Biri kapalı olmak üzere pazaryeri, acil toplanma alanı, kütüphane, park ve spor alanları oluşturulacak. Çalışan ailelerin çocukları için Ana Kucağı Merkezi ve 112 Acil Servis Binası çalışmalarımız devam ediyor. B/33C otobüs hattı 30 Ağustos Zafer Mahallesi ile Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu arası çalışacak. Sanatsal kurslar, polis merkezi, muhtarlık binası, kargo ve banka şubelerini mahallemize kazandıracağız" şeklinde konuştu.