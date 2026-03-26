İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri’nin öldürüldüğünü öne sürdü. Ancak İranlı yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisiyle tanınan Tangsiri’nin ölümüne dair iddiaların, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD ve İsrail’in, Tahran ile Washington arasında diplomatik temaslar sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattığı bildirildi. İran ise bu saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedefleri vurdu.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.