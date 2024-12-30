Güncel verilere göre, gram altın alış fiyatı 2.979,17 TL, satış fiyatı ise 3.021,14 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın ise alış fiyatı 4.820 TL, satış fiyatı 4.929 TL ile işlem görüyor. Yarım altın 9.670 TL’den alınırken, satış fiyatı 9.859 TL olarak açıklandı. Tam altın ise 19.310 TL alış ve 19.642 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kapalı Çarşı’daki diğer altın türlerinde de değişim gözlemlendi. 22 ayar altın alış fiyatı 2.722,39 TL, satış fiyatı ise 2.876,21 TL oldu. 14 ayar altın ise 1.616,55 TL’den alınırken, satış fiyatı 1.716,67 TL seviyesinde.