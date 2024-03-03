Kayseri Erciyes Hava İndirme Tugayından görev almış askerler tarafından kurulan Erciyes Mavi Kartallar Derneği, Tugayda görev yaptığı sırada şehit düşen askerleri mezarlarını tek tek ziyaret ederek, onları yad etmeye çalışıyorlar. Bu ayda 26 Haziran 1990'da Şırnak’ın Silopi ilçesinde arazi de mayına basarak şehit olan Ali Rıza Atalay'ı, İnegöl’e bağlı Hilmiye mahallesinde kabri başında ziyaret ederek dua ettiler.

İnegöllü şehidin ailesi tarafından Hilmiye mahallesinde karşılanan Erciyes Mavi Kartallar Derneği Başkanı Ercan Agan ve dernek üyesi 29 kişi, ilk önce şehidimizin kabrini ziyaret etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua sonrası dernek üyeleri şehidimizin ailesinin evini ziyaret ederek hasbihal ettiler.

Burada bir konuşma yapan Erciyes Mavi Kartallar Derneği Başkanı Ercan Agan, “Kayseri Hava İndirme Tugayı olarak Erciyes Mavi Kartallarının askeri olarak aziz şehidimizin kabrini ziyarete geldik. Mekanı cennet olsun diyorum. Allah sizlere de, sabırlar versin. Bizler Erciyes Mavi Kartalları olarak her daim şehit ailelerimizin emrindeyiz. Burada da bir abilerinin, bir kardeşlerinin olduğunu unutmayın. Biz Hava İndirme Tugayı olarak gönülden birbirimize bağlıyız. Birbirimize canımızı, kanımızı emanet ettik ve emanet etmeye devam edeceğiz. Sizleri her zaman hayırla yad edeceğiz. Allah mekanı cennet etsin şehitlerimizin. Söylenecek söz yok burada, sözün bittiği yer diyoruz. Mekanı cennet olsun, bize de onun şefaatine nail eylesin diyoruz” dedi.

Şehidimizin ailesi ise, Erciyes Mavi Kartallar Derneği Başkanı Ercan Agan ve dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Muhabir: Murat Avcı