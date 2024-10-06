Osmanlının ilk başşehri Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Karaamca mevkiinde dolaşan doğaseverler ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen ’ammonit’ isimli hayvan türünün yıllar içinde fosilleşmesi ile günümüze ulaşmış olan taşları buldu.

Doğaseverler ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen ’ammonit’ isimli hayvanların dinozorlar ile birlikte yok olmuş canlılardan arasında yer aldığını iddia ediyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı tarihi köylerde gruplar halinde geziler düzenlediklerini belirten doğasever ve bölge tarihi hakkında incelemelerde bulunan Fahri Çelebi, "Sürekli tarihi mekanlara Türkiye genelindeki ekibimiz ile birlikte geziler düzenliyoruz. Son olarak tarihimizin önemli yerlerinden birisi olan Karaamca, Yarhisar, Abadiye köyleri arasında dolaştık. Bu alanlarda değişik kayalar bulduk. Uzmanlara danışınca bu taşların ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen ammonit isimli hayvan türünün yıllar içinde fosilleşmesi ile günümüze ulaşmış olan taşları olduğunu öğrendik. Bu hayvan soyu tükenmiş olan deniz yumuşakçaları arasında bulunmaktadır" diye konuştu.

Çelebi, "Ortalama olarak 350 milyon yıl önce yaşadığı bilinen bu hayvanlar dinozorlar ile birlikte yok olmuş canlılar arasında yer almaktadır. Ortalama olarak 60 milyon yıl öncesinde yok oldukları biliniyor. Bu bölgenin sağlıklı bir şekilde araştırılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bizler de gönüllü olarak yardımcı olmaya hazırız" dedi.