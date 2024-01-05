Esas Gayrimenkul geçtiğimiz sene Bolu 14 Burda AVM ile başladığı projeyi Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan 39 Burda AVM’de de başlattı. 2024 yılı başından itibaren 39 Burda AVM’de açılış saatlerini 1 saat ileri alarak karbon salınımını yaklaşık yüzde 6,5 ve operasyon giderlerini yüzde 8,3 oranında azaltmayı hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden Esas Gayrimenkul, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde hayata geçirdiği 39 Burda AVM’de önemli bir sürdürülebilirlik projesine devam ediyor. 2024 yılı başından itibaren 39 Burda AVM’de açılış saatlerini 1 saat ileri alarak karbon salınımını yaklaşık yüzde 6,5 ve operasyon giderlerini yüzde 8,3 oranında azaltmayı hedefliyor. Diğer bir deyişle, toplam 165,5 TonCo2e emisyona eşdeğer bir azaltmayı hedefleniyor. Proje kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdüren Esas Gayrimenkul, projeyi uyguladığı süre zarfında AVM içerisinde yapılacak sürdürülebilirlik duyurularıyla, AVM ziyaretçilerinin farkındalıklarının artırılmasını da amaçlıyor.

39 Burda AVM Müdürü Cihangir Özdemir, Esas Gayrimenkul Sürdürülebilirlik ve Operasyonlar Müdürü Mustafa Kemal Korkmaz gazetecilerle bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi.

39 Burda AVM Müdürü Cihangir Özdemir karbon salınımı emisyonumuzu azaltmak amacıyla açılış saatlerimizi 1 saat ileri aldıklarını ifade ederek “Öncelikle yepyeni umutlarla yeni bir yıla başladığımız bu günlerde Esas Gayrimenkul olarak geçtiğimiz yıl Bolu 14 Burda alışveriş merkezinde başladığımız 1 saatte dünya değişir projemizi bu yıl 39 Burda AVM’mizde devam ettirmekteyiz. Esas Gayrimenkul olarak dünyamız için buradayız diyor faaliyet gösterdiğimiz her yerde sürdürülebilirlik ilkelerini teşvik ediyor, çevremiz, bulunduğumuz toplum ve çalışanlarımız için değer oluşturuyoruz. Bu anlamda 2024 yılı itibariyle 39 Burda Alışveriş Merkezinde sürdürülebilirliğe katkı sağlamak ve farkındalık için açılış saatlerimizi 1 saat ileri alarak yıl içerisinde karbon salınımı emisyonumuzu azaltmayı hedeflemekteyiz. Esas Gayrimenkul olarak bizler sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda dünyamız için değerli katkılar sağlamaya devam etmekteyiz. Aslında yapacağımız küçük adımlarla dünya için daha faydalı projelerle sektörümüze öncülük etmekten ve hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Esas Gayrimenkul Sürdürülebilirlik ve Operasyonlar Müdürü Mustafa Kemal Korkmaz yaptıkları proje ile 7 bin 600 ağacın 1 yılda atmosferden absorbe ettiği emisyona eşdeğer bir emisyonu azalttıklarını belirterek “Biz Esas Gayrimenkul olarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu doğrultuda sektörün güçlü ve etki oluşturan, ilham veren bir şirket olarak karbon ayak izimizi sürekli olarak azaltıyoruz ve sektörde farkındalığı azaltmak istiyoruz. Bu proje ile biz 165,5 ton karbon ayak izimizi azaltmış oluyoruz. Bu bizim yıllık karbon ayak izimizin yüzde 6,5’e tekabül ediyor. Biraz daha anlaşılabilir rakamlarla anlatmak gerekirse bu proje ile 7 bin 600 ağacın 1 yılda atmosferden absorbe ettiği emisyona eşdeğer bir emisyonu azaltıyoruz, 282 ton evsel atığın oluşturduğu emisyonu azaltmış oluyoruz, 54 ton plastik atığın sebep olduğu emisyonu azaltmış oluyoruz” diye konuştu.