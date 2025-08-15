Nilüfer Kent Konseyi Binası’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Bursa Ekibi, Nilüfer Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu ile kentte meydana gelen orman yangınları sürecindeki deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte ayrıca, bölgesel risklerin tespiti ve afetlere hazırlık sürecinin taşıdığı önem üzerine de bilgi verildi.



Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Bursa Ekip Lideri Yasemin Şengül, afet döngüsünün en kritik aşamasının hazırlık olduğunu söyledi. Bölge risklerinin belirlenmesi, zarar görebilirlik analizinin yapılması ve kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Şengül, eğitimlerin ve planlamaların da hayati önem taşıdığını kaydetti. Türkiye genelinde uygulanan Mahalle Afet Gönüllüsü Projesi’nin Bursa’da daha da yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Şengül, “Afet çeşitliliği olduğu için yerel kapasiteyi eğitmek ve güçlendirmek zorundayız” dedi.

Kaynak: BÜLTEN