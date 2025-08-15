Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sorunları yerinde tespit ederek çözüm üretmek ve katılımcı, şeffaf belediyecilik anlayışını hayata geçirmek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Akçalar Mahallesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret programına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri Demirhan Aslan, Akın Uludağ, Resul Tarman, Salih Güleç; Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcil ve Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu da katıldı.

Program kapsamında ilk olarak bölgedeki esnafı ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Ardından vatandaşlarla bir araya gelerek onların da görüşlerini aldı. Ziyaret sırasında Başkan Özdemir; kente kazandırılması planlanan yeni yatırımlar, açılacak kreşler, çevre koruma çalışmaları, belediyenin tarımsal üretime yönelik projeleri ve kooperatifleşmeye verdikleri destek hakkında bilgilendirmede bulundu.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK PROJELER

Belediyenin kısıtlı imkanlarını verimli kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak çalışmalar üzerinde durduklarını vurguladı. Özellikle turizm ve kooperatifçilik konularına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, bölge tarımının sürdürülebilirliğinin önemine değindi. “Kantin Nilüfer” projesini anlatarak, yerel üreticilerin ürünlerini daha kolay pazarlayabilmeleri için destek olacaklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, “Kuracağınız kooperatif üzerinden ürünlerinizi satabilirsiniz, biz bunu destekliyoruz. Bizim de kooperatifimiz var, oradan da satış yapabiliriz. Kantin Nilüfer ile ilgili modelleme çalışmaları yapıyoruz. Sipariş ve satın alma yöntemlerini planlıyoruz” dedi.

