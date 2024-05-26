 Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 39 yıl 8 ay ile aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Son olarak yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan, K.K.’yı yakalamak için operasyon düğmesine bastı.

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Ekipler 39 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı K.K.'yı gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Kaynak: İHA