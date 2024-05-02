3.Lig Yükselme Play-Off 1. Tur maçları bugün 16.00’da başladı. Muş 1984 Muşspor, Bursa Yıldırım Spor’u 4 – 0 yenerek bir üst tura çıktı. Tokat Bld Plevnespor, Alanya Kestelspor 1 – 0 yenerek bir üst tura çıkarken, Efeler 09 Spor ise Turgutluspor’u deplasmanda 4-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ayvalıkgücü Belediyespor ile Edirnespor maçı 1 – 1, Silivrispor ile Belediye Kütahyaspor maçı ise 0-0 sona erdi. Her iki maçtada uzatmalara skor değişmeyince penaltılara geçildi. Penaltılarda Ayvalıkgücü, Edirnespor 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırırken, Silivri spor penaltılarda 5-4 yenen Belediye Kütahya da adını bir üst tura yazdırdı.

ÜST TURA ÇIKANLAR

Maç sonuçlarına göre Muş 1984 Muşspor, Tokat Bld Plevnespor, Efeler 09 Spor, Ayvalık gücü, Belediye Kütahya spor adlarını bir üst tura yazdırdı.

AYVALIKGÜCÜ'NÜN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 3. Ligde herkesi şaşırtan bir performans göstererek Play Off’lara kalan Kafkasspor, bu akşam 52Orduspor’a konuk olacak. İlk tur karşılaşması olan 52 Ordusspor- Kafkasspor maçının galibi Ayvalıkgücü ile eşleşecek.

52ORDUSPOR-KAFKASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Play Off 1. tur karşılaşması TFF Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı M.Ali Özer, Ö.Kağan Çalışır ve Arif Dilmaç hakem üçlüsü yönetecek.

Bugün Play Off 1. tur karşılaşmalarında Karşıyaka - Anadolu Üniversitesi ile Bornova 1877 ise Kuşadasıspor ile saat 20.00’de karşılacak.