UEFA Konferans Ligi'nde yarın yarı final rövanş müsabakaları oynanacak ve final biletini alan iki takım belli olacak.
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçları yarın oynanacak. Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, 3-1 yenildiği maçın rövanşında İngiliz ekibi Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak. Bu müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Shaktar'ın Crystal Palace'ı elemesi durumunda Arda Turan, Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında final maçına çıkan ikinci Türk teknik direktör olacak.
Diğer müsabakada ise ilk maçta deplasmanda 1-0 yenilen Fransız takımı Strasbourg, TSİ 22.00'de İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde final müsabakası ise 27 Mayıs Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig kentinde oynanacak.