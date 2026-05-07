Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için adaylıklarını açıklarken, Barış Göktürk ise Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildi. Seçim sürecine giren sarı-lacivertli camiada kongrenin tarihiyle ilgili tartışmalar gündeme geldi.

SEÇİM BİR HAFTA ERTELENEBİLİR

Sarı-lacivertli kulüpte, sezonun hemen ardından Chobani Stadyumu zemininin yenilenmesi ve çalışmalar sonrası stadın seçim organizasyonuna hazır hale getirilmesi hedefleniyordu. Ancak 1 Haziran’da oynanacak milli maç nedeniyle planlamada aksama yaşanabileceği ve stadın 6-7 Haziran'daki kongreye yetişmeme durumu söz konusu.

HT Spor’un haberine göre, stat zemininde yapılacak yenileme çalışmalarının aksayabileceği gerekçesiyle seçimli olağanüstü kongrenin bir hafta sonraya alınması ihtimali değerlendiriliyor. Konuya ilişkin resmi kararın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

İKİ ADAY DA İSTEMİYOR

Hem Aziz Yıldırım’ın hem de Hakan Safi’nin, seçim tarihinin bir hafta ertelenmesi düşüncesine sıcak bakmadığı öğrenildi.