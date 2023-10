4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde düzenlenen programlarla kutlandı. Hayvanseverler ile öğrencilerin katıldığı etkinliklerde can dostlarıyla çocukların kaynaşması, renkli görüntülere sahne oldu.

İnegöl Belediyesi, 04 Ekim Hayvanları Koruma Gününde can dostlarını unutmadı. Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu iş birliğinde İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin de davet edildiği programda sokak hayvanlarıyla birlikte hayvanseverler ve öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Farklı etkinlik ve gösterilerin yer aldığı hayvanları koruma günü etkinliğinde; kedi ve köpekler için ücretsiz kuaför hizmeti, at turları, çocuklar için yarışma ve hediyeler, hayvan maskotları ile eğlenceler ve ikramlar gerçekleştirildi. Özellikle öğrenciler arasında yapılan yarışmalar büyük çekişmeye sahne oldu. İnegöl Belediyesi tarafından hayvanları Koruma Günü çerçevesinde yapılan çekiliş sonucunda kedi ve köpek maması kazanan talihlilere de hediyeleri programda takdim edildi.

Program sırasında günün anlam ve önemine ilişkin öğrenci ve davetlilere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, “Dünyada yalnız değiliz. Şehrimizi, ormanlarımızı, çevremizi, suyumuzu, dünya üzerindeki tüm canlılarla ortak kullanıyoruz. Sokakta sokak hayvanları var, ormanlarda yabani hayvanlar var. Dünya tüm bu canlılarla ortak kullanıldığı zaman, herkesin yaşama hakkına saygı duyduğumuz zaman daha güzel. Dünya sadece insanların değil. O yüzden can dostlarımız hayvanları da sevmeli, sahip çıkmalıyız. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizde böyle bir organizasyon düzenledik” dedi.

İnegöl Belediyesi’nin sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaları hakkında da bilgi veren Aydın, “Şu an bulunduğumuz barınak, bölgemizin en modern tesisi. Buraya hasta, yaralı kuşlar, ceylanlar, yabani hayvanlar, sokak hayvanları gelip tedavi edilerek sağlığına kavuşturuluyor. Daha sonra yine doğaya salınıyor. İnegöl Belediyesi olarak can dostlarımızın her an yanındayız. Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizde can dostlarımız için geniş bir çalışma yürütüyoruz. Bölgenin en geniş hayvan hastanesine sahip olan barınağımızda 2023 yılında; 4 bin 15 hayvana tedavi yapıldı. 1311 köpeğe ve 37 kediye kısırlaştırma yapıldı. 85 hayvan çeşitli rahatsızlıklardan dolayı ameliyat edildi. 55 kedi ve 215 köpek sahiplendirildi. Sadece barınaktaki hayvanlar değil, tüm sokak canlıları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dışarıda kalan sokak canlıları için de özellikle beslenme noktaları hizmetimiz çok kıymetli. Boğazköy, Yeniceköy, Kurşunlu ve Tahtaköprü bölgelerinde doğal yaşam alanları ve besleme noktaları oluşturduk. Buralara düzenli olarak hayvanlar için yem ve gıda maddeleri bırakıyoruz” diye konuştu.