İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG’u teslim aldı. Test sürüşü yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Yerli ve Milli akıllı cihaz aracımız TOGG’u teslim aldık. Odamıza hayırlı olsun” dedi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Uğurdağ şu ifadeleri kullandı;

“Yerli ve Milli akıllı cihaz aracımız TOGG’u teslim aldık. Odamıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TOBB | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu , dönemin Sanayi Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank ve yatırım yapan ortaklara (Babayiğit) tüm çalışan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Fahrettin Eniş

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