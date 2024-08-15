Adana merkezli olarak gerçekleştirilen "Kuyu-17" operasyonlarında, Ahmet Kurt'un liderliğindeki organize suç örgütü etkisiz hale getirildi. Jandarma tarafından düzenlenen bu operasyonlar sonucunda, örgüt elebaşı dahil olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana'nın yanı sıra İstanbul, Malatya ve Şanlıurfa illerinde yürütülen bu geniş çaplı operasyonda suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın Koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, organize suç örgütü üyelerinin nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten yaralama, silahla tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi suçları örgütlü olarak işledikleri tespit edildi. Ayrıca, suç örgütünün kurduğu sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek, taşınır ve taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir ve şiddet kullanarak bu malları başkalarının üzerine zorla geçirdikleri ve bu süreçte komisyon aldıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi.