İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-5" operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 36 şüphelinin yakalandığını da duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya' nın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şu şekilde;

"Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-5” operasyonlarında;

️Eskişehir’de Hayati Uğur’un,

️İstanbul’da Gökhan Yaşlı’nın,

️Aydın’da Ahmet Hano’nun elebaşılığını yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi.️

Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı.️

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.️

ESKİŞEHİR:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen 5 aylık takipli KOM faaliyeti sonucu; "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Mağdur şahıslara faizle borç para verdikleri, 📌Mağdurlara baskı, cebir ve şiddet yoluyla zorla senet imzalatarak alacaklarını yüksek faiz oranları ile tahsil ettikleri, 📌Mağdurlara ait araç ve gayrimenkullere zorla el koyarak tapularını aldıkları tespit edildi.

AYDIN:

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Online satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenledikleri sahte fatura/fişleri muhasebecileri vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirmek suretiyle haksız yere vergi iadesi aldıkları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Nitelikli dolandırıcılık, 📌Resmi ve özel belgede sahtecilik ve 📌Yaklaşık 220 Milyon TL sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İSTANBUL:

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve Ağrı’da düzenlenen operasyonlarda “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Dolandırıcılık” suçlarını işledikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Yazılı ehliyet sınavına girdiğinde başarılı olamayacak şahıslar ile anlaştıkları, 📌Bu şahısların kimlik fotoğraflarında oynama yapıp yerlerine sınava girecek şahıslara benzeyen ve JOKER olarak tabir edilen yeni fotoğraflar türeterek kimlik kartı almalarını sağladıkları, 📌Yazılı ehliyet sınavına, düzenlenen sahte kimlik ve dinleme cihazları ile girerek anlaştıkları şahısların sınavdan geçmesini sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌6 adet ruhsatsız tabanca,

📌6 adet av tüfeği,

📌250 adet casus kamera,

📌22 adet (14 Milyon TL değerinde) mağdurlar adına yazılmış senet,

📌1.721 adet (5 Milyon TL tutarında) sahte fatura/fiş,

📌Çok sayıda sahte mühür, soğuk damga, kaşe ve sahte kimlik ile

📌Çok miktarda Türk Lirası, döviz ve altına el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."