Bursa'da 4 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı kazada mahkeme tır şoförü için kararını verdi. İşte detaylar...

Kaza, iki gün önce Bursa-İzmir karayolu Uluabat Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Orhan Çalışkan'ın (46) kullandığı 16 KPD 36 plakalı araç, park halinde bulunan ve içerisinde Harun T.'nin (42) uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı çekiciye bağlı 35 AJN 345 plakalı dorseye arkadan çarptı.Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis, jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 16 KPD 36 plakalı araçtakiler sıkıştıkları yerden Karacabey itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılırken, otomobil sürücüsü Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40), kızları Ceyda Çalışkan (16) ve arkadaşı Ceyda Vatansever'in (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Araçtan yaralı olarak kurtarılan Zümral Şengün (17) ve sürücü Orhan Çalışkan'ın oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14) ise olay yerinde ilk müdahalelerin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni savcının olay yeri incelemesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çalışma başlattı. Savcılık kararıyla gözaltına alınan tır sürücüsü H.T. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve yaralama" suçundan Karacabey Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.