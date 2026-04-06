Olay, dün saat 16.30 sıralarında Debboylar mevkii Truva Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Şefik S. (39) ve eşi Selver S. (35) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan av tüfeğini alan adam, 2 çocuğunun annesi kadına ateş açınca Selver S., kanlar içinde yerde kaldı. Silah sesin duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Selver S.'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinden bulunan Şefik S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Selver S.'nin cenazesi baba ocağı Çan ilçesine bağlı Cicikler köyündeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından öğle namazını müteakip ilçe Vaizi Osman Acar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Selver S.'nin 13 yaşındaki kızı ve 10 yaşında erkek çocukları ise Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyünde babaannelerinde olduklarından dolayı cenazeye katılmadı.