2. Lig Kırmızı Grupta oynadığı 5 maç sonunda topladığı 2 puanla ligin son sırasında yer alan İnegölspor, teknik direktör değişiminin ardından Somaspor deplasmanında elde ettiği sonuç ve mücadeleyle umut verdi. İlk 4 maçta rakip ağları hiç sarsamayan bordo beyazlı ekip, farklı yenilir gözüyle bakılan Soma’da nasıl 3 gol attı ? İşte ayrıntılar.

Teknik Direktör Murat Yoldaş’ın liderliğinde geride kalan 5 haftanın 4’ünde 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan ve 1 maç bay geçen İnegölspor toplamda aldığı 1 puanla ligde son sırasında yer alıyordu. Bordo beyazlı temsilcimiz , İlk maçta deplasmanda 24 Erzincanspor’a 1-0 mağlup oldu. 2. Haftada sahasında Fethiyespor’u konuk eden İnegölspor 0-0 biten maçta ilk puanını aldı. 3. Hafta bay geçen İnegölspor 4. Hafta ise deplasmanda konuk olduğu lider Kastamonuspor’a 2-0 yenildi. 5. Hafta maçında Iğdır FK’yı ağırlayan temsilcimiz yine bu maçtan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda rakip kaleye hiç gol atamayan İnegölspor, grubun gol atamamış tel takımı oldu.

Bu sonuçların ardından Murat Yoldaş’la yolları ayıran temsilcimiz, geçtiğimizin yılın 2. yarısında ligin en çok puanını toplayan teknik direktörler arasında yer alan eski hocası Bahattin Güneş’i yeniden takımın başına getirdi. Tecrübeli hoca, grupta namağlup olan 3 takımdan biri olan lig 3.sü Somasspor deplasmanında dümenin başına geçti.

5 ROTASYON YAPTI

Teknik Direktör Bahattin Güneş, yenilenen İnegölspor takımıyla henüz 2 antrenman yapma şansı buldu. Buna rağmen takımda büyük bir revizyona giden başarı teknik adam, geçtiğimiz hafta ilk 11’de şans bulan Kaleci Deniz Çörtlen, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Emre Toptan ve Serhat Baştan’ı yedek kulübesine oturturken, kaleyi Bekir Sevgi’ye emanet etti. İlk 11’e Ferhat Görgülü, Orhan Aktaş, Uğur Utlu ve Uğur Mustafa Türk’ü monte eden Bahattin Güneş moral ve motivasyon yüklediği takımından verim almaya çalıştı.

İlk 11’e dahil edilen Uğur Mustafa Türk(2) ve Uğur Utlu’nun attığı gollerle ligdeki ilk golleriyle tanışan takım, fark yenilir denen Somasspor deplasmanında 3-1 geriye düştüğü maçı 3-3’e getirdi. Takım dizilişi ve yaptığı değişiklik hamleleriyle maça damga vuran Teknik Direktör Bahattin Güneş, İnegölspor’a yeniden hava getirmeyi başardı.