3 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 69 kuruşluk zam bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Öte yandan Salı gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

OTOGAZA ZAM GELİYOR

Salı gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 69 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

BURSA'DAKİ GÜNCEL FİYATLAR

Benzin: 37,32

Motorin: 40,72

LPG: 17,38

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor